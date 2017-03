“Armar políticas públicas municipales que trasciendan los egoísmos individuales”

Visitamos el Hogar de Adolescentes de Urdinarrain para ver cómo están trabajando, cuales son los nuevos proyectos, y conversar con su Director Dr. Mauro Santiso, sobre la realidad de los menores en nuestra ciudad.

¿Cómo empezaron el año?

Este año comenzamos trabajando con los talleres del hogar en la colonia de vacaciones del Club Juventud. Fue una experiencia hermosa, las talleristas Naty y Lara realizaron una excelente tarea, y cumplimos el objetivo propuesto de no interrumpir la comunicación y trabajo que el hogar tiene con los gurises de Urdinarrain.

¿Qué están haciendo ahora?

Luego retomamos las tareas en nuestra sede, y ahora ya estamos en con el cupo de niños y niñas completo. Casi 20 pequeños asisten diariamente, aquí desayunan, hacen los deberes de la escuela, disfrutan de talleres como: Artesanía, Cocina, Juegos, Derechos del niño/a y Emociones. Luego al mediodía son llevados al comedor de la escuela primaria, o en casos particulares a cada casa.

¿Hay nuevos proyectos?

Estamos trabajando en un proyecto para chicos y chicas que vayan entre los 13 y 18 años, en el cual puedan encontrar un espacio de contención. Creemos en la necesidad de apoyarlos mucho en materia educativa, debido a que es muy alto el porcentaje de abandono de la escuela secundaria. La idea es que este complementarlo con algún taller que pueda enseñarles un oficio. Veremos cómo avanza éste nuevo desafío, por ahora está en etapa de preparación. Ojala se concrete, sería muy útil.

¿Cómo es la relación con el Copnaf de la Provincia?

Muy buena, recibimos su apoyo económico y el compromiso de seguir creciendo juntos. En la semana nos juntamos con la coordinadora del departamento, la cual nos visitó para ver como trabajamos y planificar las metas por venir. Estamos muy contentos y agradecidos al Copnaf de Entre Ríos.

¿Cómo ves la situación de la niñez en nuestra ciudad?

La situación hoy es de preocupación y alerta. La necesidad de contención y ayuda familiar, y en especial de los gurises se ha incrementado. Las Instituciones locales de la sociedad trabajan para dar respuesta a esa demanda, pero creo que falta una estructura que unifique los esfuerzos y potencie la eficacia de nuestro trabajo.

¿Cómo sería eso?

Hace años que desde el Hogar de Adolescentes de Urdinarrain venimos planteando la conveniencia de crear un círculo de instituciones que trabajen con la minoridad y la familia en la ciudad, pero lamentablemente al municipio parece no interesarle esta propuesta concreta.

¿Cómo se podría instrumentar esta propuesta?

Al no generar ningún gasto adicional no hay necesidad de hacer grandes trámites. Solo hacer un listado de las instituciones de Urdinarrain que trabajan con gurises, convocarlas a juntarse y a planificar un diagnóstico del estado de la niñez y la familia en la ciudad, y luego coordinar un plan de acción concreto. Es sencillo, fácil, sin gastos, y resultaría muy eficaz. Siempre y cuando el Municipio nos de la libertad para expresarnos y trabajar en libertad de conciencia, y no desee manipular el accionar de éste círculo de instituciones.

Hace años que el Hogar viene planteando este tema, ¿te han llamado desde el municipio o el Anaf para interiorizarse sobre ello?

No, nunca.

¿Porque crees que no lo han hecho?

No lo sé. A las instituciones de la ciudad se las divide entre “Instituciones amigas” e “Instituciones enemigas”, y desde allí se las manipula para lograr satisfacer intereses particulares, los cuales van en contra de los intereses generales de los gurises. Creo que plantear que se ponga fin a ese modo de trabajar, genera cierta molestia. Es una pena. Nosotros estamos dispuestos a sumar siempre, lo único importante son los niños y niñas de nuestra ciudad. Se deberían armar políticas públicas municipales de minoridad que trasciendan los egoísmo individuales, y solo piensen en unir Instituciones que mejoren la calidad de vida de la gente.