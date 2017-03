Un coche se prendió fuego en un campo de Escriña

El siniestro ocurrió a 7 kilómetros de Urdinarrain, pasadas las 18 hs de este martes 7 de marzo. Personal de Bomberos Voluntarios de esta ciudad acudió a un incendio – supuestamente de campo – en zona Escriña. Finalmente no se trataba de pastizales sino de un coche Peugeot 207 (GDH894), modelo 2007, conducido por Raquel Lucía Schmidt junto a una hermana, propietarias del campo. A pesar del trabajo de los servidores públicos, el rodado sufrió perdidas totales. No hay certeza de que pudo provocar el incendio. No hubo victimas.

