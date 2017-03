Nery cosecha adhesiones para la conducción del Hospital de Urdinarrain

Hace veinte días que el médico Alberto Gonzalez decidió presentar formalmente la renuncia al cargo como director del Hospital Manuel Belgrano, desde entonces un puñado de nombres han sonado para reemplazarlo en el cargo, entre ellos, el que cosecha mayores adhesiones es el del Pediatra de Urdinarrain Rodolfo Nery, actual Presidente de la Federación Médica de Entre Ríos y ex director de este nosocomio.

Los máximos referentes del justicialismo departamental buscan ser ellos quienes impongan el nombre del próximo responsable de la salud pública local y aparentemente ya hubo algunos sondeos “Se tiran muchos nombres, pero hasta ahora no hay nada concreto” aseguró el Dr. Rodolfo Nery entrevistado por LA REGIÓN. Tras la renuncia de Alberto Gonzalez “hay una situación de acefalía, no creo que demoren mucho en determinar quién se hará cargo” estimó. “Si viene… bien” deslizó ante la posibilidad de que lo convoquen. Nery no solo se fue de su cargo con una buena imagen, en estos años sumó experiencia y contactos, su rol en la FEMER lo lleva a mantener reuniones con diversos funcionarios y un ida y vuelta con el Ministro de Salud; a pesar de ello advirtió que asumir un rol de este tipo “es algo para charlar, ver qué proyecto se puede desarrollar” y opinó “No sería bueno que traigan a alguien de afuera, porque no conoce la gente y no es fácil conducir una institución de estas características. Además, administrativamente, no es que uno viene con una receta y ya está, es un manejo muy artesanal… es un desafío muy grande nuestro hospital” reconoció al final, sin confirmar si le ofrecieron o no el cargo.