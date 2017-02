González renunció a la dirección del Hospital

La renuncia fue presentada para su trámite administrativo en la mañana del día jueves 16 de febrero por mesa de entrada del ministerio de salud de la provincia.

El Coordinador Departamental de Salud dijo a LA REGIÓN que los tomó de sorpresa esta decisión y recordó que el año pasado hicieron auditorías “para darle apoyo en el manejo de las cuestiones directivas”.

En un mes se podría saber quien ocupará su lugar.

El Médico Alberto Gonzalez decidió dar un paso al costado en la conducción del Hospital Público de Urdinarrain. La renuncia fue presentada para su trámite administrativo en la mañana del día jueves 16 de febrero en el ministerio de salud de la provincia. Mesa de entrada y burocracia estatal de por medio, podría tomar un mes para que el Ministro Ariel de la Rosa confirme la baja en el cargo. Mientras tanto González sigue al frente.

Si bien se había hablado del tema allá por septiembre del año pasado, esta situación tomó desprevenido a los máximos referente de la salud de la zona, así lo hizo saber a LA REGIÓN el Dr. Carlos Gauna, Coordinador Departamental de salud “nos sorprendió a todos” quien reveló que “Por motivos personales, el doctor González ha decidido presentar la renuncia al cargo de Director en el Hospital Manuel Belgrano”.

Gauna se enteró por el propio González, quien estando en Paraná lo llamó para avisarle “Me dio el argumento de las cuestiones de salud, él tuvo un año muy duro en el aspecto familiar que son de público conocimiento” agregando “Es una persona que considera que no puede estar en una función directiva, uno no puede hacer nada más que darle una palabra de aliento. Creo que es momento de apoyarlo no de cuestionar esta decisión”

Es muy prematuro hablar del reemplazo “no siempre los mejores nombres son los que se adecuan al cargo” según el Coordinador Departamental de salud “el paradigma ideal sería un colega que sea de la localidad, buen profesional, conocido por la gente, apreciado y que nos diga que sí a la función directiva”.

Pasó mucho tiempo desde la marcha en contra del “inminente reemplazo”. En el medio se resolvió la urgencia de la ambulancia, aunque la ciudad sigue necesitando otra unidad. Está en vías de resolverse lo de un equipo para mamografías y la situación de las guardias ya es otra “es uno de los temas que más presiones genera en el día tras día. Eso lo logramos encaminar bastante con algunos colegas de otras localidades” indicó.

Desde la conducción de salud departamental explican que las auditorías realizadas fueron “para dar apoyo en el manejo de las cuestiones directivas” con estas herramientas poder decir “Esto es mejor que lo hagas así o conviene por ahora no hacerlo” y ejemplificó “Todo lo que sea prestacional está bien, dar respuesta rápida al medicamento, laboratorio, radiografía. Todo eso es prioritario y hay que resolverlo. Después si la ventana no cierra bien o tenes una gotera… y bueno, tal vez alguien te pueda criticar por Facebook o subir un video, pero entre la ventana y la medicación psiquiátrica, hay que volcarse a la medicación. Nuestra prioridad es la salud. Estos Consejos no están en ningún libro, te los da la experiencia” concluyó.

El año pasado hubo rumores que hablaban de deudas o un incorrecto manejo de partidas, hay que decir que la provincia tiene un tribunal de cuentas y todos los años ha aprobado el accionar de este director, por lo que -en principio- no existirían inconvenientes en este sentido.

Cargo político

Las designaciones en la conducción de un hospital deberían ser por concurso, pero no fue así en este caso ni en los anteriores. González, quien tuvo una destacada participación política en el desarrollo de las propuestas para el área salud de la Intransigencia Popular, llegó al cargo mediante el Decreto Nº 3288 firmado por el entonces Gobernador Sergio Urribarri con fecha del 19 de Septiembre de 2013. De ahí en más dio continuidad a gestiones de otros directores e inició las propias. Tomó decisiones que contaron con más o menos adhesión y se mostró crítico del acompañamiento de sus superiores. Sin la cooperadora y un grupo pequeño de colaboradores, se va como llegó: Con una alta estima entre sus vecinos, quienes le valoran su honestidad y capacidad profesional.