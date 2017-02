Volvían de vacaciones, se perdieron y volcaron en la Aldea 

En la tarde de hoy se prudujo un despiste en el Acceso a Aldea San Antonio, tratandose de un vehiculo marca Ford Eco Sport color celeste y blanca dominio OXS 459, ocurrido dos mil metros antes de la zona urbana.

Dicho Vehiculo era conducido por un masculino de 31 años con domicilio en Olivos Bs As, quien era acompañado por dos ciudadanos, uno de 23 años con domicilio en Avellaneda bs as y otro de 33 años domiciliado en Villa Urquíza bs as.

Quienes manifestaron a los uniformados que se dirigian desde Brasil a Buenos Aires y se habrian perdido, ingresando a la Aldea para carga de combustible.

A causa del despiste el rodado quedó en la Banquina, siendo trasladados al Hospital Centenario por golpes y contusiones sufridos, lesiones de caracter leves.