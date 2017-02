Buscan bajar los valores de Arsénico en el agua de Urdinarrain

Compartir el artículo















Ese fue el compromiso asumido públicamente por los ediles del Frente Para Todo y la Intransigencia Popular, luego de publicado el informe sobre la cantidad de arsénico en el agua de Urdinarrain.

La Bioquimica Karina Meier, Coordinadora Técnica del ICAB, respaldó lo publicado por LA REGIÓN y destacó que la ciudad se esté ocupando del tema “No es un valor tan lejano de lo que debería ser” y señaló que “una vez que uno tiene identificado el problema, se puede trabajar para ver cómo mejorarlo”.

Esta semana todos hablaron sobre lo publicado el domingo pasado en la edición impresa de LA REGIÓN, pero a pesar del Interés demostrado por la dirigencia local, hubo más opiniones que rigor científico.

En contacto con LA REGIÓN la coordinadora Técnica del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos, fue clara al definir “para nuestro trabajo que tiene que ver con el agua potable y el agua potable envasada, nos regimos por los valores del Código Alimentario Argentino. El valor de Arsénico permitido es de 0.01 mg/l. Ese es el valor con el que nosotros nos manejamos”. Meier es la representante de la provincia en la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), desde donde se otorga o no prórroga para adaptarse a los valores más saludables “En el año 2007 esos valores eran de 0.05; en nuestro país tenemos lugares con el contenido de Arsénico que es bastante distinto. Entonces a lo que se apuntó es que en aquellos lugares donde el contenido de Arsénico es mucho mayor a estos valores, fueran tratando de mejorar la provisión de agua potable para llegar al nivel exigido de 0.01” y detalló que en 2007 “se dieron 5 años para trabajar en este tema y en el año 2012 se volvieron a dar 5 años que vencen ahora” en este sentido informó que la CONAL “trabaja sobre presentaciones de organismos oficiales y privados” y explicó que el mecanismo es darle ingreso a los pedidos y luego se decide si se trata o no, de darle curso se debe analizar y luego puede ser o no aprobado. Siendo que el próximo encuentro será a mediados de Marzo, hasta el sábado 11 de febrero no había ingresado ningún pedido de prórroga.

La profesional destacó que la ciudad se esté ocupando del tema “No es un valor tan lejano de lo que debería ser” y señaló que “una vez que uno tiene identificado el problema, se puede trabajar para ver cómo mejorarlo, por las comunicaciones que hemos recibido uno entiende que se va en ese sentido”.

Meier, quien revisó el artículo publicado por este medio el pasado domingo y no encontró errores, acotó que antes existían otros valores de referencia “pero al contar con evidencia sobre el perjuicio en la salud y los avances en la ciencia, se va modificando al valor que haya prueba de que estando expuesta una persona no tendrá problemas. Ese valor hoy es 0.01” concluyó.

El comunicado

A raíz de la publicación de LA REGIÓN los ediles del Frente Para Todos y la Intransigencia Popular emitieron un comunicado en el que señalan que se trabaja para llegar al límite de Arsénico 0.010 mg/l establecido por el Código Alimentario Argentino.

En el comunicado enviado a todos los medios toman como válido los resultados de los análisis efectuados por el F.P.T. que un día antes habían sido calificados como “Ilegales” por el Intendente Alberto Mornacco quien relativizó el trabajo del CONICET.





La conferencia del Frente

Los ediles de la oposición brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron que el agua en general y la presencia del arsénico en particular les preocupa y los ocupa. El Concejal Horacio Fernandez, presidente de la bancada, admitió que el Arsénico está en nuestro suelo “contamina las napas y por ende estaría contaminando el agua”. En tanto Jorge Riehme, ex candidato a Intendente del partido, reveló “hemos tenido un debate interno que enfrentó posiciones, porque había gente que pensaba que teníamos que presentar el informe de una manero o de otra y lo que primó sobre todo era no politizar el tema, porque si esto se politiza sabemos que no se va a hacer nada” dijo a lo que Hugo Hergenrether agregó “el sueño nuestro es bajarlo a 0.010 o menos” al valor de arsénico en el agua.