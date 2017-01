Denuncia que le robaron la moto y la están desguazando ante la inacción policial

Compartir el artículo















Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, desconocidos ingresaron a una vivienda de calle Alvear entre Primero de Mayo y Belgrano, de la ciudad de Urdinarrain, donde robaron una moto.

Paola Carrizo, propietaria del rodado, habían ido a la Fiesta Provincial del Caballo y al regreso notó la falta, por lo que inmediatamente radicó la denuncia. Se trata de una Guerrero 110 DL negra patente 591 Modelo 2012, que se encontraba adentro de un lavadero.

Casi en un llanto la mujer de 33 años relató a LA REGIÓN “ya se sabe donde está, la están vendiendo por partes y nadie hace nada” se quejó. La moto la compró cero kilómetro hace cuatro años, es el único medio de transporte que posee y hoy está desocupada “me costó muchísimo llegar a la moto, la uso para todo”.

Fuentes oficiales reconocieron a este medio la existencia de la denuncia y que “hubo una ampliación indicando donde estaría” el domingo se recabaron unos datos pero desde la justicia no se les autorizó el allanamiento, se justifican “Al fiscal no le queda claro como recibe esos datos la damnificada, no se puede ingresar a un domicilio solo con una presunción” indicó el segundo jefe de comisaría local, sub Comisario Estanislao Wursten. A lo que Carrizo reflexionó “entran a mi casa, se llevan lo único que tengo, hago la denuncia, investigo, aporto datos y al final de todo me tengo que resignar a que la perdi! No se que quieren que entre yo en la casa y saque una foto para tener una respuesta? Para que queremos policía así” y agregó “les pido a mis vecinos que no compren el motor de moto que andan ofreciendo” concluyó.