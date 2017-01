Siniestros y muertes en una ruta peligrosa

Compartir el artículo















Las infraestructuras y el sistema de transporte vial, complejos tecnológicamente, son determinante en la seguridad y/o siniestralidad vial, pero también el diseño de las mismas puede atenuar e incluso evitar las consecuencias de posibles errores humanos y menguar los daños cuando éstos se produzcan. Prueba irrefutable de ello es que la mayoría de los accidentes tienen lugar en carreteras secundarias, siendo evidente que en las vías principales se producen muchos menos siniestros transitando por ellas los mismos conductores.

A pesar de esto, la creencia popular es que los principales responsables de los accidentes son los usuarios de las vías. Si bien es cierto que en las carreteras como en la sociedad existen asesinos y suicidas, estos no son responsables de la mayoría de los choques.

A pesar de ello, los estados se niegan a reconocer que los sistemas de transporte viales que regulan son poco seguros. Desvían la atención y culpan a los individuos porque el costo de un sistema de transporte vial realmente seguro está fuera de sus presupuestos por priorizar otros intereses.

Como vecinos de una ruta tan transitada, como es la ruta 20 en sus 90 km entre las Ciudades de Basavilbaso y Gualeguaychú, sabemos que en los últimos tiempos se ha transformado en una ruta con alto nivel de siniestralidad vial, no podemos dejar de argumentar que nos sentimos profundamente molestos ya que a pesar de las diferentes acciones realizadas desde el año 2012 a la fecha, el único resultado alcanzado es una licitación en el año 2013 que incluyó las supuestas obras de bacheo y señalización que nunca se concretó según lo prometido.

En septiembre de 2016, llega nuevamente el anuncio de licitación para nuevos bacheo y señalización pero ésta vez, por el monto de $ 4.200.000, quedando los funcionarios comprometidos ante los vecinos en una conferencia de prensa. Y, comprobamos nuevamente que solo se realizaron de manera parcial los trabajos comprometidos. No se completó el bacheo ni se realizó la señalética correcta (vertical y horizontal en tres líneas, central y laterales) ni la reposición de barandas y guardarrails.

También en la reunión surgió el compromiso de parte de los funcionarios de Vialidad provincial y legisladores, de comenzar en este 2017 la carpeta con el proyecto definitivo para conseguir el financiamiento de la obra de reasfaltado, ensanche, rediseño y reubicación de rotondas más otras adaptaciones necesarias de la ruta, para permitir la transitabilidad que anticipen y permitan una correcta circulación acorde a los diferentes vehículos que transitan sobre ella.

Es de consideración que casi a diario se producen accidentes cuyas causas son diversas en donde la falla humana tiene mucho que ver, pero que también es cierto que una ruta que no tenga las condiciones adecuadas para el anticipo de maniobras, banquinas en buen estado, abovedamiento para escurrimiento de agua, señal de telefonía para emergencias, diseño correcto de rotondas, luminarias en buen estado de funcionamiento, señalización con luces refractarias, señalética vertical, barandas de puentes y accesos a caminos vecinales señalizados, etc., no es una ruta que reúna todo lo necesario para que el Estado promueva condiciones de seguridad para quienes circulan por ella, por esta razón y al no contar con esas medidas, el mismo es participe responsable en cada siniestro cuando las causas que lo ocasionan es el estado de la ruta.

En los últimos seis meses se han producido 8 fallecimientos, 13 despistes y vuelcos entre ellos autos y camiones, 11 choques de consideración e innumerables rotura de vehículos, muchos de ellos a causa del estado de la ruta y por los cuales además los ciudadanos que han podido salvar sus vidas han quedado con secuelas físicas y psicológicas de consideración.

El grupo de vecinos “Unidos por ruta 20” hemos presentado a la directora provincial de Vialidad, Sra. Alicia Benítez de Feltes, el 8 setiembre 2016, en su despacho en Paraná, un documento que contenía 250 firmas de vecinos, fotos de estado actual de la ruta en varios tramos, fotografías de notas periodísticas sobre accidentes y propuestas de rediseño de rotondas junto a las necesidades de modificación en la ruta en el tramo antes mencionado, con la solicitud de la urgente gestión ante quien corresponda a nivel nacional, para el reclamo del arreglo del puente sobre autovía 14 y ruta provincial nº 20.

En función de no haber visualizado a la fecha el cumplimiento de la totalidad de los trabajos comprometidos, licitación mediante, y a la espera de que realmente se cumpla con la promesa de armar la carpeta que inicie a la brevedad el proyecto definitivo, los vecinos reclamamos urgentemente se tomen medidas que desde el estado promuevan una circulación segura para vecinos, turistas y transporte de producción entre otros.

El grupo de vecinos “Unidos por la ruta 20” proponemos además:

Readecuación de leyes para la construcción de obra pública en materia vial a nivel provincial

Que Vialidad provincial articule los medios necesarios y ante quien corresponda para que se arme el proyecto definitivo a la brevedad, para reasfaltado en los 90 km que unen las ciudades de Basavilbaso y Gualeguaychú (hasta el ingreso de esta última ciudad, km 0 de ruta Prov. Nº 20)

Readecuación de su anchura para las características de los vehículos actuales

Readecuación de rotondas

Reposición de barandas en puentes

Ensanchamiento y mantenimiento de banquinas

Control de peso de camiones en puntos estratégicos

Control de velocidades acordes a tiempos actuales y de alcoholemia en todo el trayecto.

Señalética adecuada con pintura refractaria y demarcación de caminos vecinales

Puesto de telefonía y emergencias

Asistencia a las víctimas de accidentes de tránsito y siniestros viales que hayan quedado con secuelas importantes.