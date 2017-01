Basta de muertes: Los vecinos iniciaron una campaña de concientización en Ruta 20

Ayer sábado 21 de enero, alrededor de las 19 horas, un grupo de vecinos de la región se congregó en el puente de Ruta 20 que pasa sobre RN 14, lugar donde se registró el último siniestro fatal. La reunión se organizo de manera fugaz a través de las redes sociales “El último choque ameritaba realizar una acción en el puente de Ruta 20” sintetizo Silvina Cabrera, una de los referentes de la asamblea S. O. S. RUTA 20 conformada en el año 2012.

En el encuentro se habló de los pocos logros del grupo durante la anterior gestión provincial y se reconoció que con el cambio de autoridades se ha tenido en cuenta el reclamo “pero esto no alcanza”. Señalaron que hay un compromiso de la directora provincial de vialidad, Alicia Feltes de armar una carpeta con el proyecto ejecutivo del reasfaltado integral de la ruta y que también existe un compromiso de gestión conjunta de legisladores e intendentes para una solución al puente derivador donde se suceden diversos accidentes. Se adelanto que se piensa concretar una reunión con funcionarios para avanzar en este sentido.

Al finalizar hubo volanteada y charlas breves con conductores a los que se les contó que en esta ruta fallecieron cinco personas en un mes y que en este punto fue un turista el que murió el pasado jueves.

Según adelantaron a LA REGIÓN piensan realizar más acciones de este tipo para visibilizar la problemática “la reparación que se hace es muy importante, pero no alcanza” dijo uno de los asistentes quien señaló que todavía no se a hecho la demarcación central y ya está el pasto largo en las banquinas “faltan señales… En 20 minutos ya indicamos a diez personas como tienen que hacer para ir hacia Buenos Aires, es increíble, pero el que sale de Gualeguaychú no lo tiene claro. Esto está todo mal hecho” se quejo.