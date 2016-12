Costa San Antonio: Macri dejó inaugurado el puente más largo de la provincia.

Compartir el artículo















Esta mañana en el norte del departamento Gualeguaychú, el jefe de Estado expresó: “Si las promesas se hubieran cumplido cuántos más argentinos hubiesen tenido trabajo y un futuro distinto”.

El presidente Mauricio Macri destacó este sábado la finalización de una obra vial en la Ruta 19, que une la ciudad de Urdinarrain (Dpto. Gualeguaychú) con Mansilla (Dpto Tala) en la provincia de Entre Ríos. Sobre el puente carretero que pasa sobre el río Gualeguay afirmó que “hace 15 años que se viene hablando de estos puentes y de las mejoras de rutas que no se hicieron”, tras lo cual se lamentó por la cantidad de “promesas incumplidas los últimos años” y concluyó: “Acabamos con los años de la mentira y con las propuestas que no conducen a nada”.

Macri formuló estas declaraciones acompañado por el gobernador Gustavo Bordet, en el paraje rural “Costa San Antonio”, a 20 kilómetros de Urdinarrain “Gracias Gustavo por este año que, como hemos visto, trabajamos juntos. Gracias por el esfuerzo y seriedad que ponés en tu gestión como Gobernador”, ponderó.

Bajo un importante operativo de seguridad que incluyó búsqueda de explosivos y a Prefectura navegando el poco acaudalado río, Macri llegó en helicóptero al Balneario “Arenas Blancas” perteneciente al municipio de nuestra ciudad, de allí recorrió 3 kilómetros hasta el puente que reemplazó una centenaria balsa, para convertirse en el más largo de la provincia “Hoy estamos ante una obra que empieza y termina. Acabamos con los años de mentiras y con las propuestas que no conducen a nada”, indicó subido al puente que simboliza los trabajos realizados que beneficiarán a pobladores locales.

También dijo que se terminó “esto de que las obras sean sinónimo de corrupción y de mentiras”.

El jefe de Estado expresó que esta obra iniciada en la gestión anterior tendría que ser una realidad hace más de una década: “Si las promesas se hubieran cumplido cuántos más argentinos hubiesen tenido trabajo y un futuro distinto. Por eso, nosotros tenemos un compromiso distinto y hemos aprobado el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia”, afirmó Macri.

El mandatario cometió un error al expresar que esta zona no era productiva “Gran parte de esta zona no era productiva porque no se llevaban a cabo proyectos como estos, hace 15 años que se viene hablando de estos puentes, de las mejoras de estas rutas. Hace 15 años cuántos más argentinos hubiesen tenido trabajo, un futuro distinto”.

En este sentido, resaltó lo hecho por su gestión en todo el país “en noviembre tuvimos el consumo de asfalto más grande de los últimos cinco años, y esto es porque logramos que la rueda vuelva a girar”.

También valoró la importancia de las “economías regionales” y agradeció al gobernador “Este es un país federal y tiene que desarrollarse en forma federal. El futuro no pasa por el centralismo, pasa por el desarrollo de cada economía regional”, concluyó el Presidente.

“Queremos estar más veces acá, no para inaugurar obras, sino para mostrarlas terminadas”, definió al final Macri.

El Presidente se acercó a los vecinos, saludó y se sacó fotos. Luego un brivisimo encuentro con la prensa en el que destacó la impronta de Gustavo Bordet para trabajar codo a codo. Dijo que además de inaugurar obras iniciadas en la anterior gestión han lanzado “2800 kilómetros de autopistas, 4000 kilómetros de rutas, mejoras en todos los puertos, dos aeropuertos, estamos planificando un aeropuerto conjunto entre Paraná y Santa Fé, eso va a ser expectacular igual que los puentes que necesita Entre Ríos, hay muchas cosas por hacer” en tanto ante la consulta de LA REGIÓN sobre el cumplimiento de las promesas de campaña y del debate añadió “estamos cumpliendo con mucho de lo que dijimos”. Macri se dirigió a la aeronave y volaron rumbo a la ciudad de Larroque. El presidente descendió en la cancha del Club Central y junto al Intendente Dario Benedetti y el diputado Provincial Sergio Knetteman “timbrearon” en algunos domicilios.

