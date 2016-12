Esta madrugada falleció el policía que ayer intentaba quitarse la vida

Compartir el artículo















En el día de ayer la comisaría Urdinarrain tuvo que intervenir en el intento de suicidio de un uniformado que vivía en Parera. Luego de pasar 20 horas en estado crítico, falleció.

Alrededor de las 10 de la mañana una comisión policial se hizo presente en el domicilio del Sub. Of. Mayor Luciano Suárez de quien se decía se había quitado la vida, al arribar al lugar pudieron corroborar que Suárez tenía signos vitales con lo que aparentaba ser una herida grave en su cara, rápidamente fue trasladado al Hospital Manuel Belgrano bajo cuidado del Dr. Juan Martin Tognola. Una vez estabilizado en el nosocomio de nuestra ciudad, el convaleciente fue derivado al hospital Urquiza de Concepción Del Uruguay, desde donde se informó que efectivamente ingresó un proyectil de arma de fuego en la zona derecha del rostro. Según supo LA REGIÓN, Suárez padecía una enfermedad terminal avanzada de manera irreversible, si bien tenía que seguir un tratamiento decidió no continuarlo para pasar sus últimos días en su querido terruño. En la vivienda, donde convivía con su familia, encontraron un arma de bajo calibre que fue peritada por la división criminalística.

Finalmente murió, a las 4.30 horas de este domingo 20 de diciembre. Está previsto que su cuerpo sera trasladado a la morgue de Gualeguaychú dónde se le practicará la autopsia.

A la raíz de lo sucedido, en la mañana de este domingo Lucía Suárez -Hija del difunto- publicó un llamado de atención a los que opinan: Todos te dicen que hacer, o que conviene, pero nadie esta en mis zapatos hoy.

Tenía un tipazo de padre, que lucho y pelió con todas sus fuerzas… He escuchado comentarios que duelen y mucho…

Él ya no tenía posibilidad alguna de seguir dando pelea a su enfermedad, jamás bajó los brazos, hasta que el diagnóstico fue aterrador y sin solución. Si hay algo que le sobraba era valentía y coraje. Gracias a todos los que nos acompañan incondicionalmente! No hay consuelo a tanto dolor. Eternamente te vamos a amar

ESPERAME EN EL CIELO PAPÁ